Celstraf voor activisten Hongkong voor mislukte vluchtpoging naar Taiwan

Politie verspreidt opsporings­be­richt van veldrijder die kniestoot gaf aan kleuter

28 december Wat een prachtige winterwandeling op de besneeuwde Hoge Venen in de Belgische Ardennen moest worden, is vrijdag door toedoen van een ongeduldige fietser helemaal verpest voor een Belgisch gezin. De man gaf een kniestoot aan een vijfjarig kind en reed doodleuk verder. De politie is op zoek naar de fietser en heeft een opsporingsbericht verspreid.