Celstraf ex-Congreslid Weiner voor sexting met 15-jarig meisje

Overval op Nederlands reisgezelschap in Zuid-Afrika

15:48 Een gezelschap van 36 Nederlandse toeristen is gisteravond laat overvallen in Johannesburg. Het gezelschap was net in Zuid-Afrika aangekomen voor een reis van 22 dagen met de organisatie Fox. Ze waren op weg van het vliegveld naar het hotel toen de bus werd klemgereden door een auto met een blauw zwaailicht op het dak.