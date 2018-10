Celstraf en boete voor Fransman die vrouw sloeg op terras

Op camerabeelden is te zien hoe de 25-jarige Firaz M. langs een terras loopt en in het voorbijgaan Marie Laguerre aanspreekt, een 22-jarige student. Hij zou vieze geluiden en opmerkingen hebben gemaakt. Wanneer zij aangeeft daar niet van gediend te zijn, gooit hij een asbak, die haar net mist. Als ze boos terugloopt, geeft hij haar een klap.

De man is in augustus gearresteerd. Hij gaf de aanval toe, maar ontkende obscene taal te hebben gebruikt.

Steun

Veel politici lieten hun steunbetuiging vergezeld gaan met de hashtags #metoo of #balancetonporc ('verlink je varken'). Zo zei staatssecretaris Marlène Schiappa (Emancipatiezaken) dat ze 'woedend' was, 'maar helaas niet verbaasd'. ,,Het is niet te verdragen dat in 2018 vrouwen in Frankrijk op straat worden geslagen omdat ze weigeren beledigd te worden als ze voorbijlopen. Politici moeten hier fel tegen optreden."