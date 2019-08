‘Celgenoot Epstein was weggehaald’

De veelbesproken zakenman Jeffrey Epstein zat op het moment van zijn dood alleen in zijn cel. Hij deelde die aanvankelijk met een andere gedetineerde, maar die is volgens een bron van The New York Times op enig moment overgeplaatst.

Het lichaam van Epstein werd gisterenochtend aangetroffen in zijn cel. Hij pleegde vermoedelijk zelfmoord. De autoriteiten liggen onder vuur omdat de steenrijke misbruikverdachte niet beter in de gaten is gehouden.

Verscherpt toezicht

Epstein was eind juli al gewond aangetroffen in zijn cel. Daarna stond hij enige tijd onder verscherpt toezicht, maar die zelfmoordpreventie is later weer beëindigd. Het detentiecentrum zou het ministerie van Justitie vervolgens hebben toegezegd dat Epstein zijn cel zou delen met een andere persoon. Ook zou een cipier ieder half uur naar binnen kijken.