Cel voor Nederlander die in Spaans hotel voor meer dan 1,6 miljoen euro aan wijn stal

De diefstal, die volgens de politie tot in detail was voorbereid, vond plaats in oktober 2021. Na een zoektocht van negen maanden werden de twee verdachten vorige zomer in Kroatië opgepakt. Een Spaanse rechter oordeelde maandag dat het stel schuldig is aan de diefstal en legde hen naast de gevangenisstraffen ook een gezamenlijke schadevergoeding van ruim 750.000 euro op die aan het hotel betaald moet worden.

De vrouw, een voormalige Mexicaanse schoonheidskoningin, zou de receptionist van het met twee Michelinsterren bekroonde restaurant hebben afgeleid door om twee uur 's nachts een salade te bestellen. Het tweetal had toen al een 14 gangendiner achter de kiezen, maar na aandringen van de vrouw stemde de receptionist, die alleen aan het werk was, toch in met het verzoek.

De man sloop ondertussen naar de wijnkelder met een sleutel die hij uit de onbemande receptie had gestolen, maar deze bleek niet te werken. Na de salade bestelde de vrouw daarom ook nog een dessert, dat door de receptionist gemaakt werd, wat de man de gelegenheid gaf de juiste sleutel mee te nemen.

Eenmaal in de wijnkelder vulde de man een rugzak en twee grote tassen met 45 wijnflessen. Een van de flessen was een Chateau D'Yquem uit 1806, een Bordeauxwijn met een geschatte waarde van 350.000 euro. Het koppel had El Atrio drie keer eerder bezocht en had zoals veel andere gasten een rondleiding door de wijnkelder gekregen.

De arrestatie van het tweetal volgde op een internationale zoektocht waar ook de Nederlandse, Kroatische en Roemeense politie bij betrokken waren. De gestolen flessen wijn zijn nooit teruggevonden.