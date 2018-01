CDA wil kleinere EU-Commissie: '28 is echt te veel van het goede'

In schriftelijke vragen aan de staats- en regeringsleiders dringt hij morgen aan op overleg vooraf met het Parlement als zij dit kunstje nog eens willen flikken. ,,28 is echt te veel van het goede. Als we portefeuilles voor ze moeten verzinnen, dan weet je dat het tijd is voor verandering.”

'Op een achternamiddag'

Toevallig praat het Parlement morgen ook over inkrimping. In de EP-commissie voor Constitutionele zaken gaat het over wat er moet gebeuren met de 73 straks vrijkomende Britse zetels (op een totaal van 751). In theorie zijn er vier opties: die zetels opheffen, ze verdelen over de resterende lidstaten, ze gebruiken voor een transnationale lijst (waardoor je als Nederlander ook op een Belg, Griek of Spanjaard kunt stemmen), of een combinatie van die drie. De voorlopige stemming morgen wordt gevolgd door een plenaire volgende maand. De verkiezingen zelf zijn tussen half mei en half juni volgend jaar.