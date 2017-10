Catalanen vieren massaal onafhankelijkheid

Het parlement van de Spaanse regio Catalonië heeft vanmiddag de onafhankelijkheid uitgeroepen. Van de 82 leden die hun stem uitbrachten, stemden liefst zeventig voor de motie van onafhankelijkheid, 10 stemden tegen en 2 stemmen bleken blanco. In totaal kent het parlement 135 leden. Ondertussen heeft de centrale regering in Madrid aangekondigd om het bestuur in Catalonië weer over te nemen. Lees hier het volledige verhaal.