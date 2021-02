‘Captain Tom’ (100), het oer-Britse lichtpuntje in een jaar vol misère, overleden

Het overlijden van ‘Captain’ Tom Moore (100) heeft het Verenigd Koninkrijk diep geschokt. De oorlogsveteraan zamelde 33 miljoen pond in voor de zorg door rondjes in zijn tuin te lopen.

Koningin Elizabeth II verstuurde direct na de bekendmaking van het overlijden van Tom Moore een privé-boodschap naar de nabestaanden om hen een hart onder de riem te steken. BBC News onderbrak de reguliere uitzending om stil te staan bij het leven van de oorlogsveteraan die voor zijn honderdste verjaardag een plek in de harten van de Britten vond door 32,7 miljoen pond in te zamelen voor zorgdienst NHS.

Het Verenigd Koninkrijk viel als een blok voor de man wiens actie tijdens de eerste lockdown wereldberoemd werd. ‘Captain Tom’, zoals de natie hem leerde kennen, vertederde met zijn optimisme en levenslust. Moore groeide uit tot een lichtpuntje in een periode waarin het land worstelde met de pandemie. Hij liet zien, dat je nooit te oud bent om iets te betekenen voor de samenleving en er altijd hoop gloort aan de horizon.

Volledig scherm Captain Sir Tom Moore inspecteert de troepen. © AP

Moore, revaliderend van een breuk aan zijn heup, wilde met zijn loopjes in de achtertuin van het huis van zijn dochter in Marston Moretaine in het graafschap Bedfordshire 1000 pond ophalen voor de NHS. Toen een lokaal radiostation hier weet van kreeg, vlogen de donaties binnen. Hij genoot van het succes. Met DJ Michael Ball zong hij ‘You’ll Never Walk Alone’, een kerstnummer dat bovenaan de hitlijsten kwam, tot zijn eigen verbazing.

250.000 verjaardagskaarten

De koningin nodigde hem uit op Windsor Castle en ridderde hem voor zijn daden. In de harten van de bevolking gold ‘Sir Tom’ toen al als een ‘national treasure’, een eretitel voor een zeer select gezelschap waartoe mensen als David Attenborough en de Queen behoren. Voor zijn honderdste verjaardag kreeg hij 250.000 kaarten, miljoenen e-mails en bijna tienduizend cadeaus. Aan een filmscript over zijn leven wordt gewerkt.

Moore had ondanks de twinkeling in zijn ogen geen gemakkelijk leven. In een interview met The Times beschreef hij zijn liefdeloze eerste huwelijk. Zijn tweede vrouw kampte met een ernstige angststoornis, maar schonk hem op bijna 50-jarige leeftijd twee dochters, die hem verafgoodden. Geluk vond hij in de kleinste dingen. Ziekte, hij leed aan huidkanker, tastte zijn vrolijke humeur niet aan.

Volledig scherm Tom Moore, hier op 99-jarige leeftijd op 16 april 2020, tijdens zijn inzamelingsactie. © AFP

‘De held in de ware betekenis van het woord’, zoals premier Boris Johnson hem omschreef in een statement, belandde enkele dagen geleden in het ziekenhuis met corona. Door een dubbele longontsteking kon hij niet worden gevaccineerd. Moore, omringd door zijn kinderen en kleinkinderen, overleed vanmiddag. De vlaggen op 10 Downing Street hangen halfstok. Uit respect voor ‘Captain Tom’, die eigenhandig het Verenigd Koninkrijk opbeurde.

Volledig scherm © EPA

Tom Moore werd vorig jaar geridderd door de Queen: