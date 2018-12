Canadezen diep onder de indruk van Nederlands kerstgebruik

In de video is te zien hoe Nederlandse schoolkinderen een eerbetoon brengen aan 1355 Canadese soldaten die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze door een brandende kaars te plaatsen op ieder graf. De herdenking, jaarlijks op kerstavond, is een van de vier vaste plechtigheden op de Canadese begraafplaats en vindt al bijna dertig jaar plaats.



„Deze Nederlandse kinderen beseffen dat ze Kerstmis in vrijheid kunnen vieren, door het offer dat de geallieerden hebben gebracht”, staat er in het Engels bij het filmpje.



Ook in de video zelf, die op Facebook al meer dan 48.000 keer is gedeeld, komt tekst voorbij. „Deze Canadese zonen, vaders en broers keerden nooit terug naar huis, ze zijn voor altijd een oceaan van ons verwijderd’’, leest de video.



,,Maar met Kerstmis wordt bij hen stilgestaan. Ze zijn niet alleen, ze zijn niet koud en ze zijn niet in het donker; ze worden herdacht. Een simpele, maar prachtige traditie. Bedankt voor het herdenken van onze jongens, Nederlandse kinderen! Canada is jullie dankbaar. Merry Christmas!”