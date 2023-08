Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw uit elkaar na huwelijk van 18 jaar

Volgens zijn medewerkers hebben de twee al een scheidingsovereenkomst getekend. ‘Zoals altijd blijven we een hechte familie met diepe liefde en respect voor elkaar en voor alles wat we hebben opgebouwd en zullen blijven opbouwen’, schreven de twee op Instagram.

Lees ook PREMIUM Canada onderzoekt of China premier Trudeau in zadel heeft geholpen

’Ze blijven een hecht gezin en Sophie en de premier richten zich op het opvoeden van hun kinderen in een veilige, liefdevolle en op samenwerking gerichte omgeving’, aldus de verklaring van het kantoor van Trudeau. ’Het gezin zal vanaf volgende week samen op vakantie zijn.’

Trudeau (51) werkte als schoolmeester voordat hij de politiek inging. Hij werd in 2015 beëdigd als premier van het land. Sophie Trudeau (48) is een voormalig model en tv-presentatrice. Het koppel trouwde in 2005. Ze hebben drie kinderen: de 15-jarige Xavier, de 14-jarige Ella-Grace en de 9-jarige Hadrien.

Volledig scherm Justin Trudeau en Sophie Grégoire tijdens hun bruiloft in 2005. © REUTERS

Trudeau en Grégoire leerden elkaar als kind kennen toen zij klasgenoot was van zijn jongste broer Michel. Als volwassenen ontmoetten ze elkaar weer toen ze in 2003 samen een gala voor een goed doel organiseerden. Ze spraken vaak in het openbaar hun liefde uit, maar door de jaren heen kende hun huwelijksleven ups en downs. Sophie heeft de afgelopen jaren een minder zichtbare rol gespeeld en reist zelden met de premier mee op officiële reizen.

Openbare leven eist z'n tol

Justin, die nog jong was toen zijn ouders scheidden, schreef in zijn boek Common Ground uit 2014 dat het openbare leven zijn tol eiste. Dat zag hij bij zijn vader Pierre Elliott Trudeau, die ook vijftien jaar lang de Canadese premier was. ‘Ik wist toen al dat de eisen die werden gesteld door het leven dat mijn ouders leidden, hen veel meer troffen dan de gewone stress van het ouderschap’, schreef hij.

In de loop der jaren hebben de twee zich op verschillende momenten uitgesproken over hun relatie. ,,Ons huwelijk is niet perfect en we hebben moeilijke ups en downs gehad, maar Sophie blijft mijn beste vriendin, mijn partner, mijn liefde. We zijn eerlijk tegen elkaar, zelfs als dat pijn doet”, zei de premier enkele jaren gelden. Sophie Grégoire, in 2020 op Instagram: ‘Onze eerste date was zeventien jaar geleden... zo jong zijn we niet meer, maar wat een avontuur is het geweest. Door alle ups en downs ben je nog steeds mijn persoon. Ik hou van je.’

De scheiding brengt meteen speculaties in Canada op gang dat Trudeau wellicht langer in de politiek blijft. Zo citeert persbureau AP Nelson Wiseman, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Toronto, die had gedacht dat Trudeau serieus zou overwegen om ergens volgend jaar of begin 2025 af te treden. ,,Ik denk nu dat het waarschijnlijker is dat hij in de politieke arena blijft.”

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: