Canadese politie opent klopjacht op vermiste, van drievoudige moord verdachte tieners

Canada is volledig in de ban van een drievoudige, geruchtmakende moord die wordt toegeschreven aan twee vermiste Canadese tieners. Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) - de spoorloos verdwenen jongens - worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Australische toerist Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24). En ze zouden een derde, nog niet geïdentificeerde persoon, op gruwelijke wijze om het leven hebben gebracht.

Foto's van de jonge hoofdverdachten zijn inmiddels internationaal verspreid, de politie heeft met meerdere korpsen de klopjacht geopend op de veronderstelde ‘serial killers’ en ontroostbare familieleden van de doodgeschoten globetrotters Fowler en Deese drukken Canada en de wereld op het hart toch vooral op te passen voor de ‘levensgevaarlijke en gewetenloze moordenaars’ die McLeod en Schmegelsky zouden zijn. ,,Want dit drama kan ook andere families overkomen”, veronderstelt een aangeslagen Sheila Deese, de moeder van de vermoorde Amerikaanse vrouw. ,,Dus wees allemaal in vredesnaam gewaarschuwd.”

Familieleden van de vermiste jongens, beiden uit Port Alberni in Brits Columbia, zeggen dat Kam McLeod en Bryer Schmegelsky absoluut geen types zijn om brute moorden te plegen. De twee waren naar het noorden van Canada gereden op zoek naar werk, maar zijn om nog onbekende redenen ergens omgekeerd. Volgens de vader van Schmegelsky zijn de jongens al sinds de basisschool onafscheidelijk. ,,Ze zijn de beste vrienden en trekken eigenlijk altijd samen op. Ze werkten zelfs enige tijd in dezelfde supermarkt, zijn niet gewelddadig, gebruikten geen drugs en waren hooguit een beetje avontuurlijk ingesteld”, vertelde hij aan Canadese media. De jontens gingen volgens de vader ‘enigszins mopperend’ op reis. ,,Ze baalden van hun werk in de Walmart winkel.”

Schmegelsky's vader heeft, zo benadrukt hij, een dubbel gevoel bij het feit dat zijn zoon Bryer en boezemvriend Kam McLeod worden verdacht van betrokkenheid bij drie moorden. ,,Onze geliefde zoons worden nog steeds vermist en het kan best zijn dat zij geen daders maar juist slachtoffers zijn.” De ouders van de jongens hebben al geruime tijd niet meer met ze gesproken. Ze vermoeden dat de twee iets is overkomen of dat ze zich bevinden in een gebied met slecht bereik voor mobiele telefoons. Al Schmegelsky, de vader, zegt het moeilijk te hebben met het criminele stempel dat zijn zoon nu al heeft. ,,En zelf ben ik van de ene op de andere dag de meest gehate vader van Canada geworden.”

Volledig scherm Lucas Fowler en Chynna Deese. © privéfoto

Eenling

Vrienden van de vermiste jongens omschrijven de twee als ‘gelukkige personen’. McLeod wordt getypeerd als een ietwat stille, gameverslaafde eenling. ,,Hij heeft best een vrolijk karakter maar weinig vrienden”, verklaarde Branden McHale, een maatje van McLeod aan Canadese media. ,,Het enige opvallende is misschien dat hij een voorliefde heeft voor fantasierijke, horrorachtige computerspelletjes.” McHale kent ook Schmegelsky goed. ,,Hij is verlegen, stil en maakt soms moeilijk contact in grotere groepen.”

Hoewel van de Canadese jongens, die geen strafblad hebben, vooralsnog ieder spoor ontbreekt, noemt de politie het wel heel toevallig dat ze rond de tijd van de moorden van de aardbodem zijn verdwenen. En ook dat de auto waarin de twee reden, een grijze Toyota RAV4 uit 2011, afgelopen weekeind uitgebrand werd aangetroffen. Het voertuig stond op ongeveer 500 kilometer van de plek (in Liard Hot Springs, in het noorden van Brits Columbia) waar de ontzielde lichamen van Australiër Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese op 15 juli werden gevonden. Maar omdat het een zeer afgelegen gebied betreft en criminaliteit er zeer ongebruikelijk is, sluit de politie een verband toch niet uit.

Nog vreemder: op ongeveer 2 kilometer van de in de as gelegde Toyota werd het stoffelijk overschot van een vooralsnog onbekende, door een kogel omgebrachte, man gevonden. Hij zou tussen de 50 en 60 jaar oud zijn en had grijs haar en een grijze baard. De politie is druk bezig om de identiteit van dat slachtoffer te achterhalen. Dat is uiterst lastig, omdat het lijk al in verre staat van ontbinding is.

,,Op dit moment hebben we nog niks in handen wat de twee zaken met elkaar in verband brengt’’, verklaarde agent Janelle Shoihet eerder deze week. ,,Maar zulke grote politieonderzoeken vinden hier zelden plaats. En zeker niet tegelijkertijd! Dus we houden met alle mogelijkheden rekening.’’ Volgens Shoihet heeft forensisch onderzoek inmiddels aangetoond dat de twee toeristen en de man bij de Toyota met geweld om het leven zijn gebracht. Of de gevonden kogels met hetzelfde wapen zijn afgevuurd, is niet bekendgemaakt.

Volledig scherm Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19) worden verdacht van een drievoudige moord. © REUTERS

Lijkschouwer

Chynna Noelle Deese en haar vriend Lucas Robertson Fowler ontmoetten elkaar ongeveer twee jaar geleden in een hostel in Kroatië. Sindsdien waren ze onafscheidelijk. De twee genoten van de natuur tijdens een roadtrip door Brits Columbia, in het westen van Canada, maar het noodlot sloeg toe toen ze autopech kregen. Toen ze dood werden gevonden stond hun busje, een blauwe Chevrolet uit 1986, iets verderop geparkeerd. Volgens Dwayne, de vader van Chynna, zijn zijn dochter en Lucas op ‘zeer gewelddadige manier om het leven gebracht’. Het kostte de politie namelijk drie dagen om de lichamen van Chynna en Lucas te identificeren, zei hij tegen de krant The Charlotte Observer.

Pas toen de paspoorten van de twintigers werden teruggevonden, kon het onderzoeksteam het koppel identificeren. Bovendien zou het niet mogelijk zijn om een (half)open kist te plaatsen tijdens de begrafenis omdat dat ‘mogelijk te choquerend’ zou zijn. Nabestaanden van Deese en Fowler spreken van een ongekend drama. ,,Ze deden geen vlieg kwaad en wilden als jonge avonturiers de wereld ontdekken”, vertelden ze aan Amerikaanse en Australische media. Hun families hebben nog niet gereageerd op de zware verdenking die op de Canadese jongens rust.

Of het (inter)nationale opsporingsbevel naar de Canadese jongens al tips heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Volgens de politie ontbreekt nog steeds elk spoor van de verdachten. Het dringende advies aan Canadezen en toeristen luidt vooral waakzaam te blijven. ,,Wie de jongens ziet, moet niet in actie komen, ze niet benaderen en direct alarmnummer 911 bellen.”