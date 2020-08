Canadese arts weigert megadikke golden retriever in te slapen, nieuw baasje redt zijn leven

Canada is in de ban van een hartverwarmend verhaal van een golden retriever, die zo dik was dat hij bijna door een arts werd ingeslapen. Maar door de liefde van een gloednieuwe eigenaar slaagde de hond Kai erin zijn leven te redden en voorgoed te veranderen.

Golden retriever Kai was zo ernstig overvoed dat hij maar liefst 78 kilo woog. Véél meer dan een golden retriever normaal moet wegen. De viervoeter kon niet meer normaal bewegen, laat staan lopen of spelen. En dus besloten zijn baasjes hem naar de dierenarts te brengen voor een spuitje. De arts weigerde en bracht Kai naar een opvangcentrum. Daar werd de dikke loebas geadopteerd door een vrouw.

,,Kai werd in maart 2018 in een kleine lokale dierenopvang binnengebracht”, vertelt de Canadese Pam Heggie aan het dierentijdschrift Bored Panda. ,,Hij was daar beland nadat een dierenarts had geweigerd in te gaan op het verzoek van zijn oorspronkelijke baasjes om hem te laten inslapen, omdat hij zo obees was. Eerst was ik pleegouder voor hem, maar eind dat jaar werd hij officieel lid van ons gezin. Nu weegt hij 31 kilo en is hij gezond en actief.”

Volledig scherm Kai op zijn dikst. © Facebook.com/youcandothiskai

Actie

,,Toen ik Kai voor het eerst zag, kon ik niet geloven hoe dik hij was”, vervolgt Pam. ,,Hij had moeite met alles en zat de hele tijd te hijgen. We moesten hem de trap opdragen en hem in en uit de auto krijgen was telkens weer een monsterklus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen altijd bang was dat ik ’s morgens wakker zou worden en dat hij gewoon in zijn slaap zou gestorven zijn.”



Dringend tijd voor actie dus. ,,Eerst begonnen we met watertherapie, want Kai liep erg mank en ik was bang voor zijn gewrichten met al dat gewicht. Eén keer per week en zes weken lang gingen we met hem naar een dierenkliniek met een speciale waterloopband. Dat hielp hem echt met zijn uithoudingsvermogen. En dan gingen we naar het hondenpark. Elke dag maakten we een wandeling. Eerst kort, daarna steeds langer en langer.”

Edmonton in Alberta, waar Pam woont, heeft heel koude winters. ,,Maar we misten nooit een dag”, zegt ze. ,,Nooit.” Daarnaast werd Kai op een strikt dieet gezet.

Lees verder onder de foto's.

Volledig scherm Tijd voor actie. Kai moest onder meer met watertherapie proberen af te vallen. © Facebook.com/youcandothiskai

Stabiel

Op een bepaald moment begon Pam een Facebookpagina, gewijd aan de afvalstrijd van haar trouwe vriend. ,,Het was om ons gemotiveerd en bij de les te houden”, zegt ze daarover. ,,En al snel vond ik het ook geweldig dat anderen zoveel plezier bleken te halen uit onze toewijding en vooruitgang.”

En of er vooruitgang was, de kilo’s vlogen eraf. Intussen zit Kai al een jaar stabiel op een gezonde 31 kilo. ,,We wandelen nog altijd dagelijks een halfuur tot een uur met hem”, zegt ze. ,,Toen hij nog zo dik was, hield hij enorm van water. Ik denk nu dat hij het gewoon heel warm had en dat zijn gewrichten pijn deden, dat water hem dan deugd deed. Want nu houdt hij nog steeds van water, maar niet zoals vroeger.”

Een foto die Pam eerder deze maand deelde van Kai in het water, toen en nu, gaat in ieder geval viraal. Een ongelofelijke transformatie.

Volledig scherm Een foto die Pam twee weken geleden deelde op Facebook: Kai tijdens een tripje naar het water in 2018 en nu. © Facebook.com/youcandothiskai

‘Geweldige persoonlijkheid’

Tijdschrift Bored Panda pikte het verhaal op, en nu is Kai een beroemdheid. ,,Hij heeft een geweldige persoonlijkheid”, zegt baasje Pam, die ook nog twee andere honden heeft. ,,Hij is grappig, lief en heel meegaand. Hij houdt er gewoon van om overal te zijn waar ik ben. Hij is echt een beste vriend. En hij houdt van mensen in het algemeen. Tijdens wandelingen in het park is Kai niet zozeer geïnteresseerd in de andere honden, wel razend enthousiast om elke persoon te gaan groeten.”

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de viervoeter het intussen zelfs tot gecertifieerde therapiehond heeft geschopt. Intussen blijft Pam erop letten dat Kai, naast veel beweging, nog altijd aangepaste voeding krijgt. ,,Naast zijn speciale brokken krijgt hij fruit en groenten als snacks. Hij is gigantisch liefhebber van bananen. Ik kan geen banaan eten zonder ‘m te moeten delen.”

Lees verder onder de foto's.

Volledig scherm Kai houdt van mensen, en mensen houden van hem. © Facebook.com/youcandothiskai

Volledig scherm Voor en na. © Facebook.com/youcandothiskai

Golden retrievers zijn een heel populair hondenras. Ze zijn goed in de omgang met kinderen, waardoor ze als een ideale familiehond gezien worden. Ook zijn ze intelligent en lief, ze worden dan ook vaak ingezet als therapiehonden.

Het ras is gemakkelijk om te trainen en staat bekend om zijn gehoorzaamheid en loyaliteit. Het is altijd opletten geblazen met golden retrievers op het gebied van gewicht, want het zijn bekende foodies. Ze eten meestal alles wat je hen geeft. Ze hebben verder veel uitdaging en beweging nodig.

Volledig scherm Voor en na. © Facebook.com/youcandothiskai