Canada wil als eerste land ter wereld waarschuwing op iedere sigaret: ‘Jongeren beter bereiken’

In Nederland moeten we er inmiddels ook aan geloven, maar Canada deed het in 2001 al. Tabaksproducten in het land moesten vanaf dat jaar niet alleen met tekst waarschuwen voor de gevaren van roken, maar rokers ook afschrikken met een afbeelding. Minister van Mentale Gezondheid en Verslaving Carolyn Bennet wil nog een stap verder gaan: ook op de losse sigaretten moet een waarschuwing komen.