Canada doet automatische aanvalswapens in de ban

Canada gaat automatische aanvalswapens verbieden. Het gaat om zeker 1500 verschillende types die mensen niet meer in bezit mogen hebben. De maatregel volgt op de moord op 22 mensen in de provincie Nova Scotia vorige week. Volgens premier Justin Trudeau is er ‘geen plek’ voor dergelijke wapens in zijn land.

,,Deze wapens zijn ontworpen met maar één doel en dat is om zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd te doden. Er is geen plek voor dergelijke wapens in Canada’’, aldus Trudeau. De maatregel gaat onmiddellijk in en betekent in de praktijk dat de betreffende ‘militaire’ wapens niet meer verkocht of gekocht mogen worden.

Overgang

Trudeau kondigde een gedoogperiode van twee jaar aan voor mensen die nu een dergelijk wapen in bezit hebben. De eigenaren krijgen twee jaar de tijd om zich aan te passen aan de wet.

De nieuwe maatregel had de moordpartij in Nova Scotia niet kunnen voorkomen. De dader had geen vergunning om zijn aanvalswapens te dragen en kocht zijn wapens vermoedelijk illegaal in.