Campinggasten Slovenië met graafmachine gered: ‘Maar onze hond werd meegesleurd’

De Belgische Dana is de ochtend na de overhaaste evacuatie van de camping ontdaan door de gebeurtenissen. Terwijl de regen nog steeds met bakken uit de hemel komt en ze helikopters over hoort vliegen, vertelt ze hoe de campinggasten in allerijl moesten vluchten voor het snel opkomende water.

De Vlaamse verbleef met haar man , dochter en hond Cooper op de camping in het noorden van Slovenië. Ze stonden met een grote camper vlakbij een meertje. ,,We wilden eigenlijk de ochtend ervoor vertrekken maar omdat het mooi weer zou worden, zijn we een dagje langer gebleven.’’

In plaats van zon werd het ‘s avonds harde regen. ,,We werden om vier uur ‘s nachts gewekt door sirenes van de brandweer’’, vertelt Dana. ,,We moesten onmiddellijk vertrekken en rustig naar de receptie gaan. Maar wij stonden met onze camper vlakbij een meertje en kwamen niet weg. Onze zware camper was al in de grond gezakt. We gingen te voet weg, maar het water kwam zó snel.’’

Het gezin probeert met enkele andere gasten naar een hoger gelegen deel te lopen, maar wordt ingehaald door het wassende water. ,,We haalden het niet en zijn snel op een muurtje bij de ingang van de camping geklommen.‘’

Volledig scherm Camping Menina in de gemeente Recica ob Savinji in Slovenië is totaal verwoest. © René Zwets

Samen met twee andere gezinnen stonden ze op het muurtje terwijl het water razendsnel opkwam. Ze konden geen kant op. Haar man en een andere vader stonden onderaan de muur om de anderen vast te houden, zodat ze niet zouden vallen. ,,Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had’’, zegt Dana. ,,Als we elkaar niet hadden vastgehouden, hadden we het niet gered.’’

Hond Cooper stond aanvankelijk tussen de benen van Dana op het muurtje. Maar door de krappe ruimte viel hij eraf en moest haar man de lijn loslaten. ,,Ik zag dat hij werd meegesleurd door het water.’’

De chaos was groot. Zelfs de brandweer had moeite met de reddingsoperatie. Een van de brandweermannen ging onderuit en moest door zijn collega's worden gered. Anderen konden helemaal niet wegkomen en zijn met een helikopter gered. Dana: ,,Sommigen waren op het dak geklommen en de campingeigenaar zat in een boom.’’

Omdat de brandweer niet bij het muurtje kon komen, werd een graafmachine ingezet. Via de klep zijn ze in tweetallen van het muurtje gehaald en naar de brandweer gedragen. ,,Ik heb rugpijn en hoofdpijn van de stress’’, zegt Dana. ,,Je ziet wel eens beelden van natuurrampen en vraagt je dan af waarom mensen niet eerder zijn weggegaan. Maar nu heb ik het zelf meegemaakt. We hielden ons aan alle instructies, maar dit ging zo snel. Hier hadden we niks tegen kunnen doen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Haar dochter Elena Lens, die elders op vakantie is, heeft op sociale media een oproep geplaatst voor de vermiste hond Cooper. ,,We krijgen veel reacties en hopen dat hij nog levend wordt gevonden.’’

Fantastische hulp van dorpsbewoners

Onder de gedupeerde vakantiegangers zijn ook Nederlanders, zoals de familie Nijland. De zoon van Gea, zijn vrouw en drie kleine kinderen kropen volgens haar door het oog van de naald. Midden in de nacht moesten ze halsoverkop lopend vertrekken vanaf de camping. ,,Ze zagen mensen vastzitten op daken, maar konden zelf veilig worden opgevangen in een schoolgebouw.”

Hun caravan en auto moesten ze achterlaten, maar de volgende dag bleek dat die waren weggespoeld. ,,Onze eerste reactie was, we huren een bus en halen jullie op. Maar zo makkelijk gaat dat niet. De vallei is op dit moment nog afgesloten van de buitenwereld. Het is wachten op beter weer en dat het water gaat zakken. Gelukkig verblijven ze nu op een hoger gelegen plek, kunnen we contact met ze krijgen en worden ze fantastisch geholpen door de dorpsbewoners. Dat is heel fijn om te horen. En we kregen alweer een foto dat onze kleinkinderen werden voorgelezen. Ze proberen er het beste van te maken. Dat laat ons ook weer iets rustiger slapen.”

Volgens de Belgische Dana is het advies om voorlopig in het dorp te blijven. ,,Sommigen zijn met de auto vertrokken, maar toch weer teruggekomen, omdat het chaos op de weg is. Iedereen wordt goed opgevangen. Er is eten en voor de kinderen zijn spelletjes.’’