Campingclusters in Frankrijk: Toeristen zorgen voor explosie van coronabesmettingen

De coronahob­bels onderweg naar je vakantie­adres in het zonnige zuiden

25 juli BREDA - Dit weekend begint in de zuidelijke provincies officieel de schoolvakantie. Al vieren dit jaar veel mensen vakantie in eigen land, hordes landgenoten trekken niettemin Europa in. De een is volledig of deels gevaccineerd en mag daarom de grens over, de ander heeft een herstelbewijs op zak of laat zich tijdig testen. Wat heb je waar nodig?