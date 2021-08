Campagne voor bevrijding prinses Latifa stopgezet na foto met familielid in IJsland

Vakantie­ver­keer veroor­zaakt grote drukte op Europese wegen

7 augustus Het is deze ‘zwarte zaterdag’ vooral erg druk op de snelwegen in Zuid-Duitsland, Frankrijk en op de wegen naar de Italiaanse kust. ,,Tussen Milaan en San Marino is de vertraging nu zo’n vijf uur. In de files staan vooral mensen met een Italiaans kenteken, maar zeker ook heel veel Nederlanders”, aldus een woordvoerder van de ANWB. In Nederland zijn lange files met vakantieverkeer zaterdagochtend uitgebleven.