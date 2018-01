Camera's in alle klaslokalen in Delhi na geweldsincidenten

Goese piloot in recordtijd van New York naar Londen

6:45 De uit Goes afkomstige piloot Harold van Dam heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd op het traject New York-Londen. De door hem bestuurde Boeing 787-9 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij Norwegian overbrugde de afstand in slechts vijf uur en 13 minuten, drie minuten sneller dan het vorige record.