Cabine Italiaanse kabelbaan ging 100 per uur en werd 54 meter ver geslingerd

Heavymetal­band Ultra Vomit treedt op in tuinen Élysée na verloren wedden­schap Macron

23 mei Miljoenen Fransen hebben zondag via YouTube een heavymetalconcert in de tuinen van het Élysée-paleis bekeken. President Emmanuel Macron had dat georganiseerd nadat hij een weddenschap met twee komieken had verloren.