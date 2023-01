Buurman Frank probeerde 11-jarige slachtoffer Antwerpse drugsoorlog te redden: ‘Ze had nog hartslag’

Ze ademde nog na de schietpartij. Minutenlang probeerden buren een 11-jarige meisje uit Antwerpen te reanimeren, maar het mocht niet baten. Firdouas lijkt het eerste onschuldige slachtoffer van een drugsoorlog die al maanden in de stad wordt uitgevochten. Ze is het nichtje van een vermeende drugsbaron die in Dubai verblijft.

Het is half zeven maandagavond. Frank Pypaert leest in een stoel een boek als hij plotseling drie schoten hoort in de straat. ,,Geen vuurwerk, hoor. Dat verschil hoor ik duidelijk”, zegt hij tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De man gaat naar buiten, kijkt rond maar ziet in eerste instantie niets eigenaardig. Tot er plotseling een hoop lawaai komt uit het huis van de buren. In paniek rennen twee meisjes en hun vader naar buiten. Hun moeder is niet thuis. ,,Ze riepen de naam van Firdaous en wezen naar binnen. Daarna konden ze amper nog iets uitbrengen. Ze waren in shock”, zegt Pypaert.

Samen met een andere buurvrouw, die ook verschrikt naar buiten is gekomen, loopt Pypaert naar de garage. De ruimte is omgebouwd tot een woonkamer. Firdaous ligt in een hoek op haar buik op de grond. ,,Ze bewoog niet meer”, vertelt Pypaert. ,,Naast haar lagen spetters bloed op de vloer. Zelf bloedde ze niet. Maar we wisten meteen dat het serieus was. We draaiden haar om op haar rug en zijn onmiddellijk begonnen met reanimeren. Minutenlang. Ze ademde nog. En ze had nog een hartslag. Dus we gaven niet op.”

Volledig scherm Zwaarbewapende agenten bewaakten gisteravond de plek waar de 11-jarige Firdouas dodelijk werd geraakt door kogels die werden afgevuurd op een garage waar ze verbleef. © BELGA

Ondertussen belt de vrouw van Frank de hulpdiensten. ,,Binnen drie minuten tijd stonden zij hier. Ongelooflijk snel. Vanaf dat moment hebben we de zorg aan hen overgelaten. Ze zijn daarna nog lang met haar bezig geweest. Een arts wist me later te vertellen dat het er niet goed voor haar uitzag. Uiteindelijk ging het licht uit bij het kindje. Ze konden haar niet meer redden.”

Pypaert vertelt het terwijl zijn stem trilt. In zijn hand heeft hij een zakdoek vast, om de tranen af en toe te deppen. ,,Ik zie het beeld van de reddeloze vader en haar zusjes steeds maar weer voor me. Ik heb er niet van kunnen slapen. En sinds gisteren niets meer kunnen eten.”

Ontplofte magnetron

Volgens de politie is het meisje niet direct geraakt door de afgevuurde kogels. Een magnetron wel. Die ontplofte, waardoor het meisje dodelijk is verwond, maakte de Antwerpse burgemeester Bart de Wever bekend. Al kan buurman Pypaert zich daar niets bij voorstellen. ,,Ik kan je verzekeren, die magnetron werkte nog.”

Dat juist dit huis onder vuur wordt genomen, komt voor de burgemeester niet als een verrassing. Sinds enkele jaren woont hier de oudste zus van Othman el B. Hij is de oom van Firdaous en een bekende uit het Belgische drugsmilieu. De bewoonster heeft samen met haar echtgenoot vijf kinderen, van wie er nog drie bij hen zouden wonen in de nu onder vuur genomen woning in de wijk Merksem.

El B. wordt al jaren gezien als een belangrijke speler in het Antwerpse drugsmilieu. Burgemeester De Wever noemt hem ‘de rijkste drugsfamilie in de stad.’ Volgens Het Laatste Nieuws kwam hij de politie voor het eerst in beeld na de moord op de Nederlandse drugscrimineel Gwenetta Martha in 2014 in Amstelveen. Zijn dood bracht de politie op het spoor van één van de grootste Antwerpse cocaïnehandelaren, die weer contact had met Othman el B. Hij werd toen nog alleen verdacht van witwassen.

Volledig scherm Een 11-jarig meisje is om het leven gekomen, nadat een garage in Antwerpen werd beschoten. © Marc de Roeck

Nadat de politie er in slaagde om super beveiligde telefoons te kraken waarmee criminelen communiceren, is voor rechercheurs duidelijk dat Othman en zijn broer Younes vanuit Dubai aan de touwtjes trekken in het Antwerpse drugsmilieu. Volgens Het Laatste Nieuws verblijft hij er sinds 2015 en zou hij zijn opbrengsten hebben geïnvesteerd in woningen in het exclusieve Miras Town-resort in Reem, een buitenwijk van Dubai.

Gevreesd wordt dat de aanslag een nieuwe golf van geweld teweeg gaat brengen in Antwerpen. Sinds de zomer zijn er al meer dan 50 incidenten geweest waarbij criminelen huizen van elkaar aanvallen met explosieven of vuurwapens. Dikwijls worden Nederlandse jongeren, vooral uit de regio Den Haag, geronseld om die acties uit te voeren.

El B. heeft inmiddels gereageerd vanuit Dubai. Tegen de Gazet van Antwerpen zei hij dat hij zich verre houdt van drugshandel en dat deze daad niet wordt beantwoord met geweld. Othman El B. wil naar eigen zeggen meewerken met politie en justitie om de daders te vinden.

In Merksem rouwen ze om de dood van Firdaous. Volgens buurman Pypaert heeft de familie dit niet verdiend. ,,Wij hebben nooit moeilijkheden met ze gehad. Geen geluidsoverlast. Geen drugsdeals. Hier is het leven van een onschuldig kindje afgenomen.”