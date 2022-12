Busongeval in Spanje op kerstavond eist zes doden

Nederland trekt in 2023 ruim 140 euro per inwoner uit voor Oekraïne: zijn we vrijgevi­ger dan andere landen?

Premier Mark Rutte kondigde vanmiddag een nieuw steunpakket aan voor Oekraïne. 2,5 miljard euro wordt er in 2023 voor het door oorlog getroffen land gereserveerd, ruim 140 euro per inwoner van ons land. Hoe vrijgevig zijn we eigenlijk, in internationaal opzicht?

23 december