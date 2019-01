Bus met toeristen verongelukt op Cuba: ‘Nederlanders in ziekenhuis’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat twee Nederlanders, een man en vrouw van beiden 27 jaar, ter observatie in een Cubaans ziekenhuis liggen. Met familie van een van hen is inmiddels contact gelegd. Onduidelijk is nog of de twee bekenden van elkaar waren. De Nederlandse ambassade in Havanna onderzoekt of er meer Nederlanders in de bus zaten.



Het ongeval zou volgens staatsmedia gisterenmiddag gebeurd zijn in het oosten van Cuba, op de weg tussen de steden Baracoa en Guantanamo. In de bus zaten op het moment van het ongeluk 18 Cubanen en 22 toeristen. Zeven van hen overleefden de crash niet. Het staatspersbureau ACN meldde niets over de identiteit van de passagiers.