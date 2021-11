Bus met toeristen verongelukt in Bulgarije: zeker 45 doden, onder wie 12 kinderen

Zeven mensen werden met ernstige brandwonden naar een noodziekenhuis in Sofia vervoerd, zo verklaarde Nikolai Nikolov, hoofd van de afdeling brandveiligheid van het ministerie, tegen de particuliere BTV-televisie. Onder de slachtoffers was ook een Belg, heeft Vladimir Krstevski van de Noord-Macedonische ambassade in Sofia aan de Bulgaarse staatsradio gezegd.

Het ongeval vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats op een snelweg bij Bosnek, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Sofia. Het lijkt er volgens Bulgaarse autoriteiten op dat de bus een vangrail raakte, maar het is niet duidelijk of dit gebeurde voor of nadat het voertuig in brand vloog. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.