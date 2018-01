Bus meegesleurd door lawine in Colombia, alle 13 inzittenden gedood

video Britse politie arresteert voetbalfan die in bidon van keeper plaste

21 januari De politie in Londen heeft een fan van Middlesbrough gearresteerd die in een bidon van de keeper van de tegenstander zou hebben geplast, dat schrijft de BBC. In een video is te zien hoe de man de volgeplaste fles weer achter het doel van de keeper van de Queens Park Rangers (QPR) teruggooit.