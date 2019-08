Burundi rouwt: YouTube-sterretje Kacaman (6) overleden aan malaria

Mysterie rond zestig dode poezen op Japans ‘kattenei­land’ opgelost

16:27 De bewoners van het Japanse ‘katteneiland’ Umashima, een toeristische trekpleister, stonden lange tijd voor een groot raadsel. Het Japanse eiland telde per inwoner zeker drie katten, maar van de negentig katten - die geteld werden in 2014 - bleven er dit jaar nog amper dertig over. Wat was er met deze dieren gebeurd? Deze week kon het mysterie eindelijk ontrafeld worden.