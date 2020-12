Burgemeester van Liverpool gearresteerd wegens corruptie

,,Ik heb volledig meegewerkt met de politie en zal mijn medewerking blijven verlenen aan de vervolgonderzoeken’’, zei burgemeester Joe Anderson vandaag in een verklaring tegen de lokale krant Echo. Behalve Anderson zijn ook vier andere mannen die gisteren in dezelfde zaak zijn opgepakt voorwaardelijk vrijgelaten. Het gaat om mannen van 25, 33, 46 en 72 jaar. Anderson en de andere verdachten worden ook verdacht van pogingen tot omkoping en intimidatie van getuigen.

Coronaproeftuin

De 62-jarige Anderson is als lid van zijn partij Labour voorlopig geschorst. De direct gekozen burgemeester, die al sinds 2012 de scepter zwaait in de stad met meer dan een half miljoen inwoners, gold als een doortastende uitvoerder van coronamaatregelen.



Liverpool stond afgelopen maand in de schijnwerpers als proeftuin voor Operation Moonshot, het massaal testen van de Britse bevolking op corona. Daarmee hoopte de Britse regering het virus terug te dringen, zodat het normale leven kon worden hervat. Liverpool is buitengewoon hard getroffen door corona.



De gemeenteraad van Liverpool heeft verklaard mee te werken aan het politieonderzoek, maar heeft verder nog geen commentaar gegeven. ,,Wij reageren niet op zaken die individuen aangaan’’, aldus de verklaring.