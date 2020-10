Burgemeester Kopenhagen treedt af na MeToo-beschuldigingen

Jaloerse vrouw (25) schiet Grietje (72) neer na affaire met vriend: ‘Ze lachten en noemden me dik’

14 oktober Een 25-jarige Belgische vrouw riskeert een gevangenisstraf van tien jaar voor het neerschieten van een 72-jarige vrouw uit Nederland, die er met haar vriend vandoor was gegaan. ,,Ayub en Grietje waren me aan het uitlachen. Het vat der vernederingen was vol”, verklaarde ze gisteren tegenover de rechtbank. Ze ontkent dat ze van tevoren van plan was om de 72-jarige Grietje neer te schieten.