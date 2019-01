Burenruzie Benidorm escaleert: Rus verdacht van doden kat Nederlander

De politie in de Spaanse badplaats Benidorm is een onderzoek gestart naar een uit de hand gelopen burenruzie tussen een Rus (40) en een Nederlander (41). Eerstgenoemde wordt verdacht van het doodschieten van een van de katten van zijn buurman en het beschieten van een andere die daardoor aan één oog blind raakte.

De Nederlander deed woensdag aangifte tegen zijn Russische buurman. Dit op advies van een dierenbeschermingsorganisatie. De politie bevestigt de aangifte tegenover deze website maar zegt telefonisch geen mededelingen over de zaak te mogen doen.

Volgens Spaanse media trof de Nederlander een van zijn katten dood aan toen hij op 11 januari thuiskwam. Het beest lag in een stoel en had over heel zijn lijf bloedende wonden. De andere kat was zwaargewond aan het linkeroog. Een dierenarts kon niet voorkomen dat het dier blind raakte.

Doodsbedreiging

De kattenbezitter had naar eigen zeggen wel een vermoeden wie de dader was: zijn buurman met wie hij al maanden overhoop ligt. De Rus klaagde volgens hem herhaaldelijk over de katten op zijn terrein en zou zelfs gedreigd hebben de dieren te doden. Na dat dreigement vreesde de Nederlander naar eigen zeggen voor wraakacties van de buurman tegen hem of zijn katten.

De politie ging na de aangifte naar de woning van de Rus, vond een hagelgeweer en vroeg hem om uitleg maar de verdachte weigerde een verklaring af te leggen. Hij werd meegenomen naar het politiebureau maar wilde ook daar niks zeggen. De 40-jarige man werd vrijgelaten in afwachting van een dagvaarding voor de rechter wegens dierenmishandeling. Op ernstige gevallen zoals in deze zaak staat een maximale gevangenisstraf van 18 maanden. Sinds 2015 gelden in Spanje zwaardere straffen voor dit delict en is ook het achterlaten van een huisdier strafbaar.

Het jachtgeweer werd in beslag genomen. Ballistisch onderzoek moet uitwijzen of de munitie van het wapen dezelfde is als de projectielen die werden gevonden in het lijf van de dode kat, aldus Spaanse media.

Perceelgrens