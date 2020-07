Buren hadden geen idee dat handlanger Epstein zich op landgoed bevond

De FBI maakte bekend dat Maxwell (58), dochter van mediatycoon Robert Maxwell, het huis in december vorig jaar kocht voor 1 miljoen dollar (890.000 euro) in contanten. Ze werd donderdag thuis gearresteerd door FBI-agenten op verdenking van betrokkenheid bij de zedendelicten van Jeffrey Epstein, die in augustus vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel.

,,Ik ben verrast, want dit is een kleine, rustige stad. Maar ik denk dat juist dat het een goede plek maakt om je te verstoppen’’, zegt de 18-jarige Jenna Cook in de hoofdstraat van Bradford. Zij en andere bewoners zeiden dat ze Maxwell nooit in de stad hadden gezien.

Maxwell werd na haar arrestatie in New Hampshire is overgebracht naar een cel in New York, waar ze zal worden voorgeleid. Ze beschikt volgens aanklagers over drie paspoorten en heeft ,,geen enkele reden” om in de VS te blijven. Ze kan daar veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 35 jaar omdat ze Epstein zou hebben geholpen bij het ronselen van jonge vrouwen voor het misbruik, aldus meerdere vermeende slachtoffers. Zij zou de leiding hebben gehad over het ronselnetwerk en hebben meegedacht hoe de meisjes het beste gelokt konden worden. Vorig jaar verdween Maxwell uit beeld na de arrestatie van Epstein.