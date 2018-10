Bulgaarse journaliste Marinova verkracht en vermoord

Twintig doden door ongeluk met limousine in Amerika

19:50 In de Amerikaanse staat New York zijn twintig mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een limousine. De verlengde auto zou hard een heuvel af zijn gereden en daarbij omstanders en een andere auto hebben geraakt. In de limousine zaten gasten van een bruiloft. Het is het dodelijkste ongeluk sinds 2005 in deze staat.