Buitenlandse toeristen mogen niet meer motorrijden op Bali

Fox News in het nauw door pri­vé-ap­pjes presentato­ren: alleen pro-Trump voor de kijkcij­fers

De conservatieve nieuwszender Fox News ligt onder vuur om zijn berichtgeving over ‘stembusfraude’ bij de laatste verkiezingen. Waar presentatoren in de uitzending ernstige beschuldigingen lieten horen, zeiden ze er in onderlinge berichtjes niks van te geloven.