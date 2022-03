Buitenlandse studenten die vluchten uit Oekraïne gediscrimineerd aan Poolse grens

video Veel Nederlan­ders willen Oekraïners in huis nemen: ‘Hartver­war­mend, maar er is niet altijd een plan’

‘Waar in NL woon je? Ik heb wel wat aanbod in de buurt van Den Haag’, ‘Wij hebben een moeder en zoon vandaag opgehaald in Polen’ en ‘Ik woon in de buurt van Den Haag en heb ruimte voor 2 personen’. Zomaar drie berichten uit een Facebookgroep om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Hartverwarmend, maar de vraag is of iedereen beseft dat de opvang niet voor de korte termijn is.

14:55