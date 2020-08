Buitengewoon scenario: twee orkanen komen mogelijk tegelijk aan land

Tijdens de piek van het orkaanseizoen komt het wel vaker voor dat er meerdere stormen en orkanen aanwezig zijn. Het is dus niet ongebruikelijk dat de ene storm bijvoorbeeld in de VS aan land komt, terwijl een andere dat doet in Midden-Amerika of de Caribische Zee.



Er is echter slechts één geval bekend waarbij twee tropische systemen op bijna hetzelfde moment aan land kwamen. Op 5 september 1933 kwam een ​​orkaan van categorie 3 aan land in Brownsville, Texas. Op datzelfde moment, 12.00 uur lokale tijd, trok een tropische storm het land op in Cedar Key, Florida.