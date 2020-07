Brute moord op gelauwerde techmiljonair: in stukken gezaagd en onthoofd

‘De Elon Musk van de derde wereld’. Zo werd Fahim Saleh genoemd door de mensen die dichtbij hem stonden. Zijn collega's vergeleken de 33-jarige techmiljonair schertsend met het onstuitbare roze konijntje van een bekend batterijmerk. Toch werd het niet zijn zakensucces waarmee hij internationaal in het nieuws kwam. Saleh werd gisteren onthoofd en in stukken gezaagd aangetroffen in zijn riante appartement in Manhattan.

Rechercheurs vermoeden dat een nietsontziende huurmoordenaar de succesvolle ondernemer - oprichter van de in Nigeria gevestigde startup Gokada, een soort Uber voor motorfietsen - om het leven bracht. De politie zoekt in allerijl naar de dader.

Dinsdag trok een zus van Saleh aan de bel omdat ze al een poos niets van haar broer vernomen had. Toen de vrouw later poolshoogte nam in zijn appartement in Manhattan, trof ze het verscheurde lichaam van haar broer aan. Naast hem een elektrische zaag, waarvan de stekker nog in het stopcontact zat. Volgens de autoriteiten lagen de lichaamsdelen gesorteerd in plastic zakken en was er opmerkelijk weinig bloed aanwezig in de woning, wat doet vermoeden dat de moordenaar veel tijd en moeite in het opruimen van de moordplek stak.

Masker en hoed

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vermeende dader Saleh volgt naar de middels een sleutelkaart beveiligde lift die naar diens appartement op de zevende verdieping leidt. In de lift staat Saleh naast de verdachte, die met een hoed en mondkapje uitgedost is en verder alleen zwart draagt. Volgens Amerikaanse media maakt Saleh een zenuwachtige indruk. Terecht, zo bleek.



Wie achter de gruwelijke moord zit, is nog onduidelijk. Salehs onderneming kwam in februari in zwaar weer toen de motortaxi's door de Nigeriaanse overheid verboden werden. Dat kostte achthonderd mensen hun baan. Gokada bevestigde de dood van de directeur-eigenaar op Twitter. ‘We zijn geschokt en ontzettend bedroefd om de dood van onze oprichter, Fahim Saleh’, schreef het bedrijf.

Quote Fahim geloofde in de potentie van technolo­gie Nabestaanden Saleh

Regen aan steunbetuigingen

Na het nieuws over de brute moord op Saleh regende het steunbetuigingen aan het adres van zijn familie. ,,Fahim geloofde in de potentie van technologie. Hij probeerde er de levens van bewoners van Bangladesh en andere ontwikkelingslanden mee te veranderen”, zei zijn vroegere compagnon Hussain M. Elius tegenover de krant The Daily Star.



Saleh kwam als kind van Bengaalse ouders ter wereld in Saoedi-Arabië. Hij groeide op in New York, waar hij al op de middelbare school te boek stond als een vlijtige multi-getalenteerde leerling. Als scholier richtte hij een sociaal netwerkblog op voor klasgenoten en bouwde websites. Docenten roemden hem om zijn ‘grenzeloze verbeeldingskracht’.

Uitvinder en vernieuwer

Tijdens zijn latere loopbaan leidde dat vaak tot vergelijkingen met grote uitvinders en vernieuwers. Saleh studeerde af aan de prestigieuze universiteit van Bentley en werd een van de oprichters van Adventure Capital, een kapitaalfonds in New York dat vooral bedrijven steunt die gespecialiseerd zijn in technologische oplossingen voor problemen in ontwikkelingslanden.



Daarnaast creëerde Saleh een enorm succesvolle bezorgapp voor studenten die via Facebook een maaltijd willen bestellen. In 2018 volgde Gokada, een transportbedrijf gericht op motorfietsen. Klanten kunnen een motorrit bestellen via de website of een app. De politie probeert nu na te gaan of de moord op Saleh te maken heeft met de problemen waarin het bedrijf terechtkwam door de Nigeriaanse ban.