Brussels leven na de dood: terugkomen als zak potgrond

Is er leven na de dood? In Brussel binnenkort wel. Daar kom je straks een jaar na je overlijden gewoon bij je nabestaanden terug in de vorm van een zak potgrond.

Groot-Brussel heeft meer dan een miljoen inwoners, fors meer dan welke stad ook in Nederland. De ruimte die het vergt om die ooit allemaal te begraven, zette de Brusselse gewestregering aan het denken. Vooral haar voorzitter, minister-president Rudi Vervoort.



Inmiddels is Vervoort, een Franstalige socialist, eruit. Naast crematie en begraven heb je straks in Brussel nog twee andere opties: humusatie (verwerking tot potgrond) of resomeren (oplossen in zuur).

Nieuw leven

In het eerste geval kom je - zonder kist, maar onder een afbreekbaar laken - op een bedje van houtsnippers te liggen, afgedekt met stro, gras en compoststarter. Na een maandje of drie ben je op je tandvullingen na vertrokken en worden je botresten verpulverd. Nog eens negen maanden later ben je klaar voor een nieuw leven in de vorm potgrond.



In het tweede geval kom je in een tank met warm water en zuur (alkali) te liggen, en worden je beenderresten – nog zo’n 3 procent van het totale lichaam – tot witte as verwerkt. Het water is na zuivering herbruikbaar.

Milieuvriendelijk