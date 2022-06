Brussels Airport schrapt vandaag alle vertrekkende vluchten, vliegmaatschappijen in spagaat

,,We zullen maandag alle vertrekkende vluchten schrappen want we kunnen de veiligheid van de passagiers en het personeel niet verzekeren", zo meldt Brussels Airport zondagavond aan VTM Nieuws. Vandaag staken op de luchthaven beveiligingsbedrijf G4S en verschillende bagage-afhandelaars.

Eerder op zondagavond sprak Brussels Airport nog van zo'n 300 geannuleerde vluchten, waarvan 157 vertrekkende vluchten. In totaal kwam dat neer op zo’n 70 procent van alle geplande vluchten. Uit veiligheidsoverwegingen zegt Brussels Airport nu echter alle vertrekkende vluchten te schrappen.

De luchthavenuitbater vreest vooral voor problemen aan de veiligheidsscreening. Omdat die mager bemand zal zijn, wordt er gewaarschuwd voor urenlange wachttijden. De wachttijden zouden op sommige momenten (voornamelijk in de middag en avond) kunnen oplopen tot mogelijk acht uur, wat zou betekenen dat veel reizigers hun vlucht missen en op het vliegveld stranden.

Vertrekkende passagiers werden daarom al meermaals opgeroepen om indien mogelijk niet te vertrekken op maandag en hun vlucht om te boeken, en aan luchtvaartmaatschappijen werd gevraagd om vluchten te annuleren.

Vliegmaatschappijen

Brussels Airlines, de grootste speler op Brussels Airport, is nog aan het puzzelen voor een oplossing. ,,We zijn nu het vluchtplan aan het herbekijken”, zei woordvoerster Kim Daenen zondagavond. De maatschappij had al ruim de helft van haar vluchten geschrapt, maar breidt dat nu uit naar alle vluchten. Alleen acht transitvluchten waarvoor geen veiligheidscontrole nodig is, kunnen nog doorgaan. ,,Passagiers wier vlucht is geannuleerd worden vanavond nog op de hoogte gebracht via e-mail”, zegt Daenen. ,,We doen er alles aan om met hen op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. We vragen onze klanten om maandag niet naar de luchthaven te komen indien hun vlucht is geannuleerd, aangezien we hen daar niet kunnen omboeken.”

Luchtvaartmaatschappij TUI Fly Belgium leidde al een groot deel van haar vluchten om naar de regionale luchthavens van Oostende, Antwerpen en Luik. In reactie op de annuleringen van maandag laat de maatschappij nog twee extra vluchten uit Oostende opstijgen. Ook verplaatst TUI Fly twee vluchten naar dinsdag. ,,We annuleren geen vluchten. Ons doel is om alle reizigers op hun bestemming te krijgen”, zei woordvoerster Florence Bruyère.

Actiedag

De annuleringen zijn het gevolg van de nationale actiedag van de vakbonden voor de koopkracht, met een grote betoging in Brussel op maandag. Bij verschillende luchthavenbedrijven, zoals beveiliging en afhandelaars, zal er worden gestaakt. Ook een aantal horecazaken op de luchthaven zal mogelijk gesloten zijn.

De komende week staan er meer stakingen op stapel in de luchtvaartsector in België. Vliegend personeel van Brussels Airlines wil komende donderdag tot en met zaterdag het werk neerleggen. Zij beklagen zich over de hoge werkdruk. Brussels Airlines nam al extra personeel aan en schrapt deze zomer een deel van de geplande vluchten, maar dat is volgens de werknemers nog niet voldoende.

Cabinepersoneel van Ryanair, dat zowel van Zaventem als van de luchthaven Brussels South-Charleroi vliegt, wil vrijdag tot en met zondag staken. Dat doen de pursers, stewards en stewardessen van de prijsvechter uit solidariteit met Spaanse collega’s. Daar liepen de onderhandelingen over de cao vast.

Hoge werkdruk

De Europese luchtvaartsector heeft grote moeite om aan de vraag naar vliegreizen te voldoen. Met name beveiligers en bagage-afhandelaars op vliegvelden klagen over de grote werkdruk nu tijdens de coronapandemie een deel van hun collega’s is ontslagen of vertrokken. Nu het aantal vluchten weer sterk toeneemt, is er te veel werk voor het overgebleven personeel.

Schiphol besloot deze week om in elk geval in juli een maximum aantal reizigers per dag in te stellen. Daarmee moeten onveilige situaties worden voorkomen. De stap betekent wel dat er vluchten moeten worden geschrapt.

