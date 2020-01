Brussel wuift aanpassing omstreden meetmethode sjoemelsigaret weg

,,Ze probeert gewoon tijd te kopen", oordeelt PvdA’er Chahim. ,,Dit is een nieuwe Eurocommissaris die gelijk in een krachtenveld terecht is gekomen van allerlei partijen, waaronder de Nederlandse staatssecretaris (Paul Blokhuis, red.), die haar proberen te pushen.”



Je hoeft volgens de Europarlementariër ‘geen expert te zijn om te zien dat de Canadese methode beter werkt'. De tabakslobby laat in een nieuwsbrief blij weten dat Kyriakides ‘geen enkele noodzaak’ ziet om de meetmethode te veranderen. Chahim: ,,De lobby staat bij deze brief van de Europese Commissie natuurlijk te juichen, maar ik zit hier namens de burgers.”



Staatssecretaris Blokhuis laat weten dat zijn inzet om te stoppen met de huidige meetmethode onveranderd blijft. ,,Ik word al concreet gesteund door een aantal Noord-Europese landen. Maar ik ben actief op zoek naar meer steun en heb daarom een verzoek uitgestuurd naar een groot aantal van mijn Europese collega’s om een gezamenlijke brief aan de nieuwe Eurocommissaris hierover te ondertekenen.”



Blokhuis hoopt in het voorjaar met Kyriakides persoonlijk van gedachten te kunnen wisselen over het vervangen van de ISO-meetmethode door de onafhankelijke Intense methode.