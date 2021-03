Brussel woedend over opslag AstraZeneca-vaccins in Italië: ‘Onaanvaardbaar’

‘Onaanvaardbaar’ en ‘snelle uitleg nodig’. ‘De urgentie is te groot. We zouden categorisch elke export van in Europa gemaakt AstraZeneca moeten weigeren’, aldus Manfred Weber, christendemocratische fractieleider in het Europese Parlement, in een tweet. De vondst van het depot werd vanmorgen bekendgemaakt door de Franse zender Europe1. Italiaanse inspecteurs vielen binnen in een fabriek van Anagni even ten zuidoosten van Rome, waar het vaccin in ampullen wordt gestopt. De inspectie had plaats op verzoek van de Franse EU-Commissaris voor de interne markt Thierry Breton.



De vondst versterkt de vermoedens van Brussel dat AstraZeneca onderhands aan de Britten levert en daarmee de EU benadeelt. De Commissie wil daarom snel opheldering. Op dezelfde plek werden eerder al 250.000 doses geblokkeerd die voor Australië waren bestemd. Sindsdien, aldus Europe1, vroeg AstraZeneca geen nieuwe exportvergunningen aan. De 27 lidstaten bekijken de komende dagen hoe ze de vaccinexport van in Europa geproduceerd vaccin verder aan banden kunnen leggen.



Toeval of niet, maar het aantal nu in Italië gevonden vaccindoses komt bijna overeen met de totale AstraZeneca-productie, dit eerste kwartaal, voor de Europese markt. Volgens het contract met Brussel had AstraZeneca driemaal zoveel moeten leveren.