Brussel stept zich suf: al 100.000 ritjes

Van nul naar fors meer dan duizend in een paar maanden: de elektrische leenstep wint snel terrein in Brussel. Waar Nederland blijft hangen bij de leenfiets, zijn de Belgen al een stuk verder.

Het ziet er toch een beetje suf uit, volwassen mensen op een step: grote voeten op een klein plankje, de rug bijna koninklijk recht, twee handen aan het stuur. Maar makkelijk is het wel, zeker in een stad van bergop en bergaf, zoals Brussel.

100.000 ritjes

De leenfiets is hier al langer een vertrouwd gezicht in het stadsbeeld. De fietsen zijn echter vrij zwaar (erg lastig bergop), de manier van betalen is ingewikkeld en tijdrovend (niet voor ongeduldige mensen) en uiteindelijk ook nog best prijzig.

Toen afgelopen zomer het Brusselse bedrijf Troty heel voorzichtig 50 elektrische leensteps introduceerde, keek iedereen geïnteresseerd toe of het idee zou beklijven. Ja, dus. Inmiddels zijn er twee grote Amerikaans spelers bijgekomen: Bird en Lime. De laatste heeft zelfs al meer dan 1000 steps rondrijden in de Belgische hoofdstad, met 35.000 gebruikers en al bijna meer dan 100.000 ritjes. ,,Brussel is voor ons een Europese vaandelstad geworden”, zegt een woordvoerder van het bedrijf in dagblad De Standaard.

Geen chaos

Het concept is simpel. Je downloadt een app, waarop je kunt zien waar er in de buurt een vrije step te vinden is. Je meldt je aan, betaalt vervolgens standaard 1 euro per rit en vervolgens 15 cent per minuut, en je kunt gaan rijden. Als je klaar bent, laat je hem weer achter. ’s Avonds komt de verhuurder de steps ophalen, waarna ze tussen 22.00 uur en 07.00 uur worden opgeladen. Geen chaos met achtergelaten steps dus (zoals bijvoorbeeld in Rotterdam met hoopjes neergekwakte deelfietsen). ,,We zetten alleen steps bij als we zien dat ze gebruikt worden”, zegt een woordvoerder van Bird. ,,Zo vermijden we dat ze overal rondslingeren.”

Nu is Brussel een stad die niet bepaald beroemd is vanwege de veiligheid voor fietsers, en dus ook steppers. Het wegdek is slecht, automobilisten zijn onoplettend en rijden hard, en de straten zijn smal. Troty, Bird en Lime zeggen dat ze veel aan veiligheid doen, maar verder dan het advies ‘Draag een helm’ (niet verplicht in België) en ‘Volg de verkeersregels’ komen ze niet.

Zonder zweten

Toch zijn er nog geen berichten van ongelukken. Gebruikers zijn positief in recensies: de steps hebben geen moeite met de vele kasseienstraatjes in het centrum. Allergrootste voordeel: zonder zweten de heuvel op.