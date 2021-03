Brussel sleept Polen voor Hof voor ondermijning rechtsmacht

Een wet die al van kracht is sinds februari vorig jaar laat toe dat een speciale disciplinaire kamer de onschendbaarheid van Poolse rechters kan opheffen, hen kan schorsen of op hun salaris kan korten. Ook kan zij ingrijpen in hun pensionering en sociale zekerheid. Dat is een regelrechte ondermijning van hun onafhankelijkheid, aldus de Belgische EU-Commissaris van Justitie Didier Reynders. De Commissie vraagt het Hof ook de Poolse maatregel met onmiddellijke ingang op te schorten ‘om ernstige en onherstelbare schade te voorkomen’.

Reynders verweerde zich tegen kritiek dat Brussel rijkelijk laat is met zijn reactie. ,,We reageerden al eerder en probeerden eerst de dialoog.” Maar die heeft dus, zoals bij vorige gelegenheden, niks opgeleverd. Brussel en Warschau liggen al sinds 2015 overhoop over steeds weer nieuwe ingrepen van de rechtse meerderheidsregering in de eigen rechtsmacht. Zonder veel succes tot nu toe haalde Brussel ook het ‘atoomwapen’ uit het Verdrag uit de kast om een lidstaat die Europese grondregels blijft schenden, via een ingewikkelde procedure het stemrecht in Brussel te ontnemen.