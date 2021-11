Brussel rekent op 5 procent groei, economie is corona sneller de baas dan bevolking

Dat blijkt uit de jongste groeicijfers van de Europese Commissie, die zojuist zijn gepubliceerd. Maar er zijn ook risico’s en onzekerheden, zo waarschuwen vice-Commissievoorzitter Valdis Dombrovskis en zijn collega Paolo Gentiloni (Economische Zaken).

De pandemie woedt nog voort en kan met nieuwe uitbraken toch weer economische schade opleveren, de bevoorradingsketens kunnen het snelle herstel niet bijhouden en niemand weet wat de inflatie gaat doen. Volgend voorjaar omlaag, zo is de verwachting, maar Dombrovskis sloot eerder deze week niet uit dat ze daarvoor zelfs nog hoger wordt dan de 4,1 procent die we nu hebben. ,,We moeten dat scherp in de gaten houden en ons beleid zo nodig aanpassen”, aldus Dombrovskis.

Zorgen

Tijdens een tweedaags overleg met de EU-ministers van Financiën eerder deze week uitten de twee Commissarissen hun zorg over hoe ze het economisch herstel, waar Europa en de lidstaten honderden miljarden in pompen, kunnen combineren met het terugdringen van de sterk opgelopen staatsschuld.

Maar ook op dat vlak zijn de cijfers gunstig. Door de betere groeivooruitzichten daalt het gemiddelde tekort van 6,9 procent eind vorig jaar naar 6,6 procent dit jaar, de gemiddelde schuld (92 procent in de EU, 99 procent in de eurozone) zal dit jaar stabiliseren en volgend jaar langzaam dalen. Maar beide zijn nog ver verwijderd van de 3 en 60 procent die de lidstaten enkele decennia eerder vastlegden in hun tekortafspraken.

Miljardeninjecties

Het snelle economische herstel was onmogelijk geweest als Brussel en de lidstaten niet vrijwel meteen fors hadden ingegrepen, zo onderstreepte Gentiloni. Zowel door de uitgebreide vaccinatiecampagnes (die overigens in een paar lidstaten nog fors achterblijven) als de miljardeninjecties in de vorm van eerst tijdelijke coronasteun en vervolgens de herstelplannen, die Nederland als enige nog niet heeft ingediend. Maar net zo veel aandacht besteedde Gentiloni aan de al genoemde risico’s. ,,We moeten waakzaam blijven en onmiddellijk ingrijpen als zij ons herstel alsnog bedreigen.”

Zoals beloofd gaat de commissie in haar halfjaarlijkse economische vooruitzicht ook nader in op de inflatie, en wel met concrete percentages. Brussel verwacht 2021 af te sluiten met een inflatie van 2,4 procent (de 4,1 procent hierboven was het cijfer van oktober), om de komende jaren dankzij weer iets dalende energieprijzen terug te lopen naar 2,2 procent in 2022 en 1,4 procent in 2023. Voor de EU-27 gaat Brussel uit van 2,6 procent dit jaar en 2,5 en 1,6 procent in de jaren daarna. Op dit moment zijn de hoge energieprijzen een beperkte rem op de groei, aldus Gentiloni.

Tenslotte de werkloosheid: die loopt in de EU-27 terug van 7,1 procent dit jaar naar 6,7 en 6,5 procent in de jaren daarna, en in de eurozone van 7,9 procent naar 7,5 en 7,3 procent in de jaren daarna.

‘Rekening houden met nieuwe faillissementen’ Nederland moet de komende weken en maanden rekening houden met een reeks extra faillissementen (nu op een historisch laag niveau) en als gevolg daarvan lichte toename van de werkloosheid, aldus de commissie. De reden is de afbouw van de tijdelijke coronasteun per 1 oktober. Veel effect op de groei heeft die niet. Brussel projecteert 4 procent groei voor dit jaar en 3,3 en 1,6 procent in de jaren daarna. De groei in Nederland leunt voor een deel op de toename van privéconsumptie, die weer meer op dreef kwam na de opheffing van een reeks coronabeperkingen.