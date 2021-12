Brussel legt bom onder klimaatbeleid

,,Als dat gebeurt kunnen we ‘Parijs’ op onze buik schrijven”, aldus GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout, doelend op de klimaatafspraak om de temperatuurstijging tot anderhalve graad te beperken. ,,Europa ondermijnt zijn eigen klimaatdoelen, werkt groene investeringen in Midden- en Oost-Europa tegen en zet de geloofwaardigheid van de hele Europese Green Deal op het spel.”

Van rekeningrijden tot kerncentrales: gaan we de klimaatdoelen nu wel halen?

De Europese Commissie hakt formeel pas volgende week woensdag de knoop door, maar een grote verrassing lijkt dat niet meer te worden. Voorzitter Von der Leyen zei eerder al dat Europa naast zon en wind ‘een stabiele bron nodig heeft, nucleair, en voor de overgangsperiode gas’. ,,Ik denk dat we een manier moeten vinden om te erkennen dat deze twee bronnen een rol spelen in de transitieperiode”, sprak haar rechterhand Frans Timmermans vorige week in Politico.