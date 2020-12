Brussel en Londen verlengen onderhandelingen brexit

Update Duitsland wil niet-essentiële winkels en scholen sluiten in harde lockdown

9:57 Niet-essentiële winkels sluiten, scholen grotendeels dichthouden en meer mensen vanuit huis laten werken. Die maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus staan in een conceptvoorstel van de Duitse regering waar persbureau Reuters inzage in heeft gehad. De harde lockdown in Duitsland zal uiterlijk woensdag beginnen en duurt in principe tot 10 januari.