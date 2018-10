Brussel bezorgd over corruptie in EU-lidstaat: 'Zonde! Roemenië was echt op de goede weg'

In Straatsburg wordt deze week gesproken over Roemenië, een volgend Oost-Europees land dat maar niet in de pas wil lopen.

,,Hoti! Hoti'', riepen ze. ,,Dieven! Dieven!'' Toen kwam de politie en kregen ze klappen en vielen er honderden gewonden. Dat was in augustus. Tienduizenden Roemenen waren de straat opgegaan, niet alleen in de hoofdstad Boekarest, maar ook steden als Timisoara, Sibiu en Cluj.

Noodzakelijk geweld, zei de Roemeense overheid. Echt niet, zei EU-commissaris Frans Timmermans maandagavond tijdens een debat. ,,We hebben de beelden allemaal gezien. Come on, dat waren geen hooligans.''

De Roemenen demonstreerden tegen de lage lonen en tegen corruptie. De mensen hadden genoeg van hun regering, die eerder ook al een wet had bedacht die tientallen corrupte ambtenaren en politici (onder wie Liviu Dragnea, de leider van regeringspartij PSD) vrijuit liet gaan. Omdat de gevangenissen te vol zitten, zei de premier toen. Omdat je je vriendjes uit de cel wil hebben, zeiden zijn critici.

Idiote referendum

Veel Roemenen zijn dus boos, de Europese Commissie is bezorgd dat de strijd tegen corruptie vertraging oploopt, en daarom wordt er deze week (afgelopen maandag en vandaag) in Straatsburg gesproken over de vraag hoe het verder moet. ,,Bezorgd?'' moppert Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66). ,,Dat kun je wel zeggen. Grote zorg! En dan heb ik het nog niet eens over dat idiote referendum van dit weekend.''

'Dat idiote referendum' gaat over een grondwetswijziging, die er in het kort op neerkomt dat een huwelijk alleen maar mogelijk is tussen een man en een vrouw. Als de initiatiefnemers hun zin krijgen, mogen homo's niet meer met elkaar trouwen. Alweer een stap terug voor Roemenië, verzuchten parlementariërs en diplomaten in Brussel. Alweer een land dat dezelfde weg op dreigt te gaan als Polen en Hongarije, waar 'grote Europese idealen' (Frans Timmermans) als de democratische rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid van burgers langzaam uit het zicht verdwijnen.

Imago besmeurd

Sophie in 't Veld zit in de parlementscommissie voor Burgerrechten en Gerechtigheid en praat in die hoedanigheid mee over de kwestie-Roemenië. ,,Het is zo zonde'', zegt ze. ,,Roemenië was echt op de goede weg.'' Het land kwam, samen met Bulgarije, in 2007 bij de Europese Unie. Een van de voorwaarden was dat er serieus werk werd gemaakt van de strijd tegen corruptie. De Roemenen gingen dan ook voortvarend aan de slag.

Vooral de aanstelling van Laura Kovesi als hoofdaanklager van het Anticorruptie Directoraat, in 2013, bleek een groot succes. Ze ging als een dolle tekeer: elk jaar werden ruim duizend mensen veroordeeld, onder wie veertien ministers, 39 viceministers, veertien senatoren en één Europarlementariër. Maar, zoals ze zelf al zei: ,,Het is moeilijk de mentaliteit te veranderen.'' Deze zomer vloog ze de laan uit, omdat ze de grondwet zou hebben geschonden en Roemeniës imago in het buitenland heeft besmeurd. Ook dit jaar kwamen er kritische rapporten van onder meer de Europese corruptiewaakhond Greco.

Smoes

Dat klinkt allemaal niet best, maar volgens In 't Veld is het lastig te beoordelen wat er allemaal aan de hand is in het land. Zo laakt ze het feit dat de regering ervoor heeft gezorgd dat rechters en officieren van justitie minder bescherming genieten, maar weet ze ook dat de geheime dienst 'zich met van alles en nog wat bemoeit', dus ook met de rechtspraak. ,,Die Diepe Staat, waar de regering zich tegen zegt te weren, die bestaat wel degelijk. Maar wat niet goed is, is dat de regering dit gebruikt als smoes om alles naar haar hand te zetten.''