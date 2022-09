Bruine beer sterft tijdens plaatsing gps-halsband, dierenorganisaties Italië furieus

Berin F43 is dood. De rebelse Noord-Italiaanse beer moest een nieuwe gps-halsband, maar die operatie liep helemaal verkeerd af. Dierenwelzijnsorganisaties zijn boos. Het dier was bekend omdat ze niet bang was om in de buurt van mensen te komen.

Wat een routineoperatie zou moeten zijn, liep in de nacht van maandag op dinsdag fataal af voor F43. De gps-halsband die het beest sinds juli 2021 draagt moest vervangen worden. Om F43 te vangen had een groep dierenartsen in de Noord-Italiaanse regio Trentino een val gezet: een metalen buis met voedsel en een verdovingsmiddel.

De lichaamshouding die de vierenhalf jaar oude berin na haar verdoving aannam werd haar volgens de dierenartsen fataal. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten, schrijven de lokale autoriteiten in een persbericht. ‘Bij het observeren van problematische beesten kunnen ongelukken zoals dit helaas gebeuren.’

Volledig scherm De berenval waarin F43 terechtkwam. © ANSA

Dierenbescherming furieus

De Italiaanse dierenbescherming, ENPA, is furieus over de dood van de berin. ‘Dit is een zeer ernstige zaak’, schrijft voorzitter Carla Rocchi in een verklaring op de website van de organisatie. ‘We hebben onze juristen ingeschakeld om de verantwoordelijke voor deze onnodige en wrede dood te achterhalen. F43 was niet alleen een afkorting, maar een jonge berin in de kracht van haar leven.’

Ook dierenwelzijnsorganisatie OIPA eist inzage in de dossiers om te kijken wat er precies is gebeurd. ‘Als we de documenten, inclusief de video’s, in handen hebben, kijken we of er mogelijkheden zijn om eventuele stappen te ondernemen’, kondigt voorzitter van OIPA, Massimo Comparotto, aan in dagblad Repubblica. Comparotto herinnert de autoriteiten in Trentino eraan dat de beer een beschermde diersoort is.

Vertrouwd met mensen

F43 wordt sinds de zomer van 2021 gemonitord met een gps-halsband omdat ze te vertrouwd is met mensen. Het beest werd regelmatig gesignaleerd als ze op zoek was naar voedsel in en om de dorpen in de Val Concei, een vallei aan de voet van de Italiaanse Alpen, iets ten noordwesten van het Gardameer. De lokale bevolking klaagde over leeggevreten fruitbomen en boeren over dode kippen en konijnen.

Met de gps-halsband konden zowel F43 als haar broer in de gaten gehouden worden en kon er, indien nodig, ingegrepen worden om de beren te verjagen uit de bewoonde gebieden. Zo zou voorkomen kunnen worden dat er beren afgemaakt zouden moeten worden. Volgens de lokale overheid is F43, samen met haar broer M62, verantwoordelijk voor een derde van alle door beren aangerichte schade.

De berenpopulatie in de Italiaanse alpen groeit al jaren, in het gebied leven op dit moment ongeveer honderd bruine beren.

