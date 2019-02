Brokkenpiloot Prins Philip (97) levert vrijwillig zijn rijbewijs in

De prins belandde toen met zijn Land Rover Freelander op zijn kant, nadat hij op een Kia botste. Philip zag de auto niet door de laagstaande zon. Daarbij raakte twee vrouwen lichtgewond, een baby van negen maanden bleef ongedeerd. De prins bood in een brief zijn excuses aan aan een van de slachtoffers, Emma Fairweather.

,Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, schreef de hertog van Edinburgh. ,,Ik was erg geschokt na het ongeval, maar ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg.”