Brokkenpiloot (79) crasht met vliegtuig op parkeerplaats

Manfred Forst (79) heeft bewezen dat hij een engeltje op zijn schouder heeft zitten. Hij crashte gisteren met zijn Cessna 172 vlak bij het vliegveld Robertson Field in de Amerikaanse plaats Plainville. ,,Ik had het geluk dat ik er geen ernstige verwondingen aan over heb gehouden", vertelt de Amerikaan aan nieuwszender NBC. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Het vliegtuigje zou mogelijk een klein brandstoflek hebben gehad.