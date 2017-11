Broertje (3) van dood jongetje (5) op Aruba al dagen vermist

Impact vul­kaan­uit­bar­sting Bali op toeristen is nog beperkt

26 november Tot nog toe ervaren de vakantievierders op Bali geen grote problemen van de uitbarsting. Dat laten reisorganisaties die de reizen naar Indonesië verzorgen weten. ,,De hotelzones liggen 70 kilometer van de vulkaan af, er is al lang niemand meer in de directe cirkel." Op Bali, waar de vulkaan Agung is uitgebarsten, verblijven momenteel honderden Nederlandse vakantiegangers.