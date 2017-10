Broer dader schietpartij Las Vegas opgepakt voor bezit kinderporno

Video Vader biedt nabestaanden 1,2 miljoen, nadat dochter vijf mensen doodreed

20:05 De 20-jarige Alyona Zaitseva reed vorige week door rood met bijna 100 kilometer per uur. Haar actie kostte vijf mensen het leven, zes raakten zwaargewond. Zaitseva's vader Vasily zet een legertje advocaten in om te voorkomen dat zijn dochter voor tien jaar de cel in moet.