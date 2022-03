Broer (16) van wereldrecordhouder (19) vliegt als jongste piloot ooit de wereld rond

LIVE | Groot-Brittannië stuurt 6000 raketten naar Oekraïne, speciaal team Witte Huis bereidt zich voor op rampscena­ri­o's

De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de hele wereld op om donderdag de straat op te gaan vanwege de oorlog met Rusland, die precies een maand geleden begon. In een video die Zelenski woensdagavond online plaatste, vroeg hij in het Engels om ‘Oekraïne te ondersteunen en voor onze vrijheid te pleiten’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

